Justiça condena hospital por morte de bebê no RJ Os pais de um menino de um ano que faleceu por negligência receberão R$ 40 mil cada um do Hospital das Clínicas Infantil, na Baixada Fluminense. A decisão é da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. Segundo o TJ-RJ, a criança morreu após quatro dias de internação devido à demora na transferência para a UTI e a tratamento inadequado.