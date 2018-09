Justiça condena pais de alunos que xingaram diretora Um grupo de pais de alunos e ex-alunos do Colégio da Providência, em Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, foi condenado a indenizar a educadora Maria Margarete Gomes, por danos morais, no valor de R$ 18 mil. Os alunos criaram uma página em uma rede social, na internet, para ofender Maria.