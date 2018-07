Justiça condena pastor a 36 anos por abusar de menores

A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) condenou o pastor Wilmar Martins de Barros a 36 anos de prisão pela acusação de abusar sexualmente de sete crianças e adolescentes com idades entre 5 e 12 anos. Ainda cabe recurso da decisão do TJ-SC. O julgamento foi presidido pelo desembargador Torres Marques. Segundo o Tribunal de Justiça, o pastor já havia sido condenado a 19 anos e seis meses de prisão em um julgamento anterior, mas o réu e o Ministério Público (MP), que requeria o aumento da pena, recorreram da sentença. Por unanimidade, a Terceira Câmara decidiu pela apelação do MP, aumentando a pena em 16 anos e meio.