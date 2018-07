Justiça condena reitor da Ufpel à reclusão no RS

A denúncia indicou que um professor da Ufpel atuava como sócio de uma clínica de doenças renais que transferiu serviços de terapia da Santa Casa para dentro da universidade com a condescendência do reitor. Na nova configuração, o docente recebia remuneração das duas instituições. Ao mesmo tempo a Santa Casa teria se beneficiado da cessão gratuita do espaço para reduzir seus custos.

A magistrada considerou que foram comprovadas as vantagens obtidas indevidamente e a dispensa ilícita de licitação. Também destacou que havia pareceres contrários ao negócio. O professor e o provedor da Santa Casa foram absolvidos pela prescrição. Borges, que ainda não comentou o caso publicamente, poderá apelar em liberdade.