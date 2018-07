Justiça condena SP por divulgar salário de servidora

A Prefeitura alegava que a publicação dos vencimentos dos servidores tinha como objetivo obedecer à Constituição Federal e respeitar os princípios da publicidade e da transparência. Na sentença, o juiz Luiz Sérgio Fernandes afirma que em nenhum momento a Constituição exigiu a publicação do nome do servidor com a divulgação do valor de sua remuneração.

O magistrado também afirmou que a situação que desencadeou o processo foi a publicação do nome dos servidores acompanhado dos respectivos salários, o que teria causado medo de assaltos. Alguns salários haviam sido publicados incorretamente, com valores bem acima do correto.