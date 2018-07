Ele negou que estivesse atrapalhando, mas mesmo assim foi conduzido à delegacia policial. Sua mãe, Cristina Campos, teve que sair do trabalho para buscá-lo. Mãe e filho receberão R$ 2 mil e R$ 4 mil, respectivamente. Segundo a relatora do processo, desembargadora Maria Augusta Vaz de Figueiredo, a concessionária não apresentou provas que comprovassem o justo motivo para a retirada de Tiago do vagão.