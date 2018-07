Justiça confirma audiência da morte por moto aquática

Na quarta-feira passada, a mãe de Grazielly, Cirleide Rodrigues Lames, prestou seu depoimento e deixou a sala emocionada com a reprodução dos relatos do acidente. A garota foi atingida por uma moto aquática desgovernada quando brincava na praia de Guaratuba, no sábado de Carnaval - era a primeira vez que ela visitava uma praia. O veículo era conduzido por um adolescente de 13 anos, que poderá responder a uma medida socioeducativa. Outro menor que o acompanhava pode receber a mesma punição.

Após perícia do Instituto de Criminalística, a polícia indiciou por homicídio culposo (sem intenção de matar) o dono do equipamento, o padrinho do adolescente (que deu a partida), o caseiro da residência (que teria ajudado o jovem a levar o veículo até a praia), o dono da marina onde a moto aquática estava abrigada e um mecânico. A manutenção incorreta no equipamento teria causado uma aceleração súbita antes de o veículo atingir Grazielly, já sem ninguém na condução.