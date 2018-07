Justiça considera ativistas inocentes e os liberta no RJ Dois ativistas presos temporariamente no Rio no último dia 12 e que, por serem considerados inocentes, tiveram suas ordens de prisão revogadas nesta sexta (18) pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, foram libertados na manhã deste sábado (19) do Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio. A informação é da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.