Justiça dá 24 horas para MST deixar fazenda de Maroni A Justiça de São Paulo determinou hoje a reintegração de posse da fazenda Santa Cecília, de propriedade do empresário Oscar Maroni, em Araçatuba, no interior do Estado. O local foi ocupado na quinta-feira por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).