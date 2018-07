Justiça dá 45 dias para projeto de novo banco de olhos do RJ

A União e o Estado do Rio de Janeiro têm 45 dias para apresentarem um projeto para a determinação de um novo banco de olhos no Rio, sob pena de, descumprido o prazo, serem multados em R$ 50 mil ao dia. A decisão foi tomada pela 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, após ação movida pelo Ministério Público Federal. O projeto, segundo pedido do MP, deverá discriminar qual o hospital em que funcionará o banco de olhos e o tempo que será necessário para implementá-lo. No dia 8 de julho deste ano, fechou o único banco de olhos do Estado, no Hospital Geral de Bonsucesso. Isso, de acordo com o MP, prejudicou a fila de transplantes de córnea.