Justiça dá a 3 alunos acesso a redação do Enem

Três estudantes do Rio de Janeiro conseguiram na Justiça o direito de ter acesso às suas redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) corrigidas. As decisões ainda garantiram direito de revisão da nota, caso seja comprovado erro. Os três, todos vestibulandos de Medicina, discordaram da avaliação que tiveram.

Dois estudantes já receberam do Ministério da Educação (MEC) cópia das redações corrigidas. Um deles tirou zero porque, segundo os corretores, teria fugido ao tema da proposta da redação. "O aluno é exemplar e, na opinião de vários professores consultados, não fugiu do tema", disse o advogado Diogo Rezende de Almeida, que defende os tês estudantes.

Os outros dois inscritos reclamam de terem tirado notas baixas, distante do perfil deles.

O estudante Gabriel Botelho Bastos Zaverucha, de 18 anos, recebeu pela redação 480, em uma escala que vai até mil. "Sempre estive acima da média em redação. Parece que ninguém leu o texto", diz ele, aluno do tradicional Colégio Santo Agostinho.

Zaverucha encaminhou cópia da correção para dois professores. "Os dois dariam 800 pontos, no mínimo." Com essa nota, o estudante calcula que conseguiria ser aprovado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

No entendimento da juíza de plantão Márcia Maria Nunes de Barros, da Justiça Federal do Rio, o "receio de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente". As decisões foram tomadas com urgência, pois as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que reúne a oferta de vagas pelo Enem, abrem amanhã.

Questionamentos quanto à redação marcaram as últimas edições do Enem. A revisão da avaliação é vetada no edital do exame. "É arbitrário. Não pode existir uma decisão que afete uma pessoa e ela não tenha direito ao recurso", afirma o advogado.

Nesta semana, o MEC alterou a nota de redação de um estudante de São Paulo, colocando em dúvida o sistema de correção da prova. O candidato havia tido a redação anulada, mas, depois de revisão solicitada por decisão judicial, passou a ter 880 pontos.

Questionado sobre os novos casos, o MEC informou que o único caso de mudança de nota é esse. Não informou, no entanto, quantos inscritos conseguiram ter vista à redação corrigida. Segundo o órgão, 16 alunos recorreram à Justiça reclamando da nota da redação.

Ceará. Após ver negado pela Justiça seu pedido de cancelamento dos efeitos da nota de redação no Enem, o procurador da República no Ceará Oscar Costa Filho acrescentou à ação um estudo técnico que comprovaria distorções na metodologia de avaliação. O professor Leonardo Cordeiro, mestre em Matemática Pura e Aplicada, no Rio, e em Econometria pela London Business School, assina o estudo. / COLABOROU CARMEN POMPEU