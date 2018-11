Justiça da Polônia condena sueco por roubo de letreiro de Auschwitz

Anders Hoegstroem (face borrada) foi condenado na Polônia

Um sueco que teria planejado o roubo do letreiro do antigo campo de concentração nazista de Auschwitz, em dezembro do ano passado, foi condenado a dois anos e oito meses de prisão nesta quinta-feira pela Justiça da Polônia.

Anders Hoegstroem admitiu participação no roubo e fez um acordo em novembro com a promotoria polonesa. Ele será levado para a Suécia, onde deverá cumprir sua sentença.

Hoegstroem, de 34 anos, inicialmente negou envolvimento no roubo, mas depois mudou suas alegações.

O letreiro de ferro fundido de cinco metros com a inscrição Arbeit Macht Frei ("O trabalho liberta", em tradução livre do alemão), foi roubado do portão do campo em dezembro do ano passado e encontrado poucos dias depois.

O juiz de Cracóvia já havia condenado dois poloneses a até dois anos e meio de prisão por envolvimento no roubo.

Outros três poloneses também foram condenados à prisão em 2010. As autoridades da Polônia acreditam que o grupo agiu sob as ordens de um negociante sueco, que ainda não foi capturado.

Pena leve

De acordo com o repórter da BBC em Varsóvia Mark Easton, Hoegstroem recebeu uma sentença relativamente leve depois de entrar em acordo com a promotoria.

O sueco ajudou a fundar em 1994 a frente nacional-socialista da Suécia, um movimento de extrema direita.

Inicialmente, o sueco, negou ter instigado o roubo do letreiro. Ele afirmava que era apenas o intermediário entre os poloneses que roubaram o artefato e um colecionador, cujo nome não foi divulgado.

Para muitos, o letreiro simboliza as atrocidades do regime nazista

A polícia recuperou o letreiro três dias depois do roubo, cortado em três pedaços, a centenas de quilômetros do campo.

O letreiro ainda está sendo restaurado e logo será recolocado no portão de entrada de Auschwitz. No momento, uma réplica está na entrada do campo.

Para muitos, o letreiro simboliza as atrocidades cometidas pelo regime nazista.

Mais de 1 milhão de pessoas - 90% delas judias - foram assassinados pelos nazistas em Auschwitz durante a ocupação da Polônia na Segunda Guerra.