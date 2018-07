Justiça de Minas nega habeas corpus a Bruno O desembargador Doorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, negou liminar no pedido habeas corpus impetrado por Bruno Fernandes Souza, acusado de envolvimento no desaparecimento da ex-amante Eliza Samudio.