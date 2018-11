Justiça de Minas nega novo recurso de ex-namorada do goleiro Bruno

SÃO PAULO - A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) negou ontem novo recurso de Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do goleiro Bruno, pedindo que ela não fosse levada a júri popular.

A decisão é dos desembargadores Herbert Carneiro, Delmival de Almeida Campos e Eduardo Brum. Assim, fica valendo a sentença que determinou que todos os réus do caso sejam julgados pelo Tribunal do Júri de Contagem. Caso não haja mais recursos internos no prazo máximo de 15 dias após a publicação dos embargos declaratórios, que deve ocorrer em dez dias, o processo será encaminhado à 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça.

Fernanda, que responde em liberdade, é suspeita de envolvimento no desaparecimento e suposta morte de Eliza Samudio, de 25 anos, ex-amante do jogador. Ela sumiu em junho de 2010. O corpo da jovem ainda não foi localizado, mas a investigação aponta que o ex-goleiro e outras oito pessoas teriam participado do assassinato.

Bruno está preso na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. O crime teria sido cometido devido a insatisfação do atleta com o pedido de pagamento de pensão de Eliza Samúdio, que tentava provar na Justiça que Bruno é pai de seu filho.