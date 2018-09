Justiça de Santa Adélia autoriza aborto de feto de 11 semanas sem cérebro A Justiça de Santa Adélia, no noroeste paulista, autorizou uma gestante de 11 semanas a abortar um bebê sem cérebro. A mãe, cujo nome não foi divulgado, foi notificada ontem e recebeu 120 dias de prazo para interromper a gravidez. A sentença, dada em alvará concedido pelo juiz Rodrigo Risse Fernandes, foi o segundo caso de liberação de aborto de anencéfalo na região nos últimos dias. Na semana passada, em análise de recurso ajuizado por um casal de São José do Rio Preto, o Tribunal de Justiça autorizou uma gestante de 24 semanas a interromper a gravidez pelo mesmo motivo. O aborto foi feito no Hospital de Base de Rio Preto na semana passada.