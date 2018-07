Justiça de São Paulo manda soltar Oscar Maroni O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou que a juíza Maria Fernanda Belli do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária (Dipo) aceitou hoje o pedido de relaxamento de prisão do empresário Oscar Maroni. Ele está detido no 40º Distrito Policial, na Vila Santa Maria, desde quarta-feira, suspeito de ameaçar a ex-companheira. O alvará de soltura vai ser cumprido até o final do dia.