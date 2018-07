Justiça de SP autoriza casamento homossexual na cidade de Franca

A Defensoria Pública de São Paulo na cidade de Franca, interior do Estado, obteve no último dia 11 determinação judicial para o casamento de dois homens no município. A informação foi divulgada na tarde desta quarta, 23.

O casal já havia feito o pedido de casamento em fevereiro, antes do reconhecimento da união estável homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Eles tiveram o pedido negado pela justificativa de falta de fundamento legal.

Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizar o casamento civil de duas mulheres no Rio Grande do Sul, em outubro, o casal de Franca foi novamente ao cartório para realizar seu casamento. Houve nova negativa do pedido e o casal decidiu procurar a Defensoria Pública na cidade.

Após a manifestação da Defensoria, o juiz corregedor Humberto Aparecido Rocha determinou a realização do casamento.