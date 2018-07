Justiça de SP autoriza construção da Linha 17 do Metrô A Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o recurso proposto pelo Metrô de São Paulo e autorizou a continuidade da licitação para construção da Linha 17 - Ouro, monotrilho que deverá ligar o Aeroporto de Congonhas à região do Morumbi.