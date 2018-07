Justiça de SP autoriza rodeio em Jaguariúna-SP O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspendeu nesta quinta-feira a liminar que proibia a realização do Jaguariúna Rodeo Festival 2010, na região de Campinas. A decisão foi anunciada após o resultado de uma perícia feita hoje no local. Participaram da inspeção três peritos, além de representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura Municipal de Jaguariúna. Ambos constataram as condições legais para a realização do evento.