Justiça de SP concede regime semiaberto a Cabo Bruno

Na segunda-feira, o promotor Paulo Rogério Bastos Costa, do Ministério Público de Tremembé, no Vale do Paraíba, também no interior paulista, já havia dado parecer favorável à progressão para o regime semiaberto. O cabo Bruno, de 50 anos, já cumpriu um sexto de sua pena e tinha o direito ao regime.

O Ministério Público pediu para a Justiça uma avaliação psicossocial-criminológica do preso, realizada em duas etapas, contando com avaliação de funcionários da prisão e de assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). A reportagem apurou que o resultado dos exames foram concluídos no início deste mês e todos os pareceres foram favoráveis à progressão da pena.