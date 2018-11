Justiça de SP nega habeas a acusados de matar Mércia

Em nota, o TJ aponta que a decisão aconteceu após a desembargadora verificar novos fatos "envolvendo familiares da vítima e ameaças formuladas a testemunhas por terceira pessoa", que devem ser analisados.

Mizael e Evandro tiveram a prisão preventiva decretada no último dia 7 pelo juiz Leandro Bittencourt Cano, da Vara do Júri de Guarulhos, na Grande São Paulo. O advogado de Mizael, Samir Haddad, fez o pedido de revogação de prisão por meio de habeas corpus no dia 16 de dezembro.