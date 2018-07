Justiça de SP nega habeas-corpus a Roger Abdelmassih

A votação, que ocorreu hoje, foi parcial. Dois desembargadores votaram contra o benefício e um votou a favor. De acordo com o TJSP, o julgamento do habeas-corpus já havia sido adiado duas vezes, medida usada quando os desembargadores precisam de mais tempo para analisar o caso.

Abdelmassih está preso desde 17 de agosto. No dia 25 do mesmo mês, ele foi transferido para a Penitenciária de Tremembé, no interior do Estado.

No dia 2 de setembro, a Câmara Municipal de São Paulo cassou o título de Cidadão Paulistano concedido ao médico em 2002. No dia 16, a juíza Kenarik Felippe, da 16ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, em São Paulo, negou o pedido de reconsideração da prisão do médico.