Justiça de SP suspende debate do orçamento de 2011

As audiências seriam realizadas hoje, das 18 horas às 21 horas. "A definição de data única para a realização de todas as audiências, de acordo com o impetrante (o vereador), inviabiliza o acompanhamento integral das 31 audiências", escreveu a magistrada.

"Além da incompatibilidade de dia e hora, o impetrante ainda nega a plena divulgação destes eventos - o que compromete ainda mais a participação da população como um todo", explicou Maria Gabriella. A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras foi procurada, mas disse que, pelo horário adiantado, não seria possível comentar a decisão.

A data das audiências foi publicada no Diário Oficial nos dias 21 e 24. As reuniões foram instituídas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada há um mês - que fixou a previsão de receita para 2011 em cerca de R$ 30,5 bilhões, 7,4% a mais do que o esperado para este ano - e definidas pelas Secretarias de Planejamento e das Subprefeituras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.