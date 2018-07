Justiça decide a favor de ex-sócio de Eike em disputa por ações da OGX Em uma nova rodada da disputa entre empresário Eike Batista, do grupo EBX, e Rodolfo Landim, ex-executivo do grupo, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu a favor deste último, mas Eike irá recorrer da decisão.