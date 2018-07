Justiça decide anular 13 questões do Enem só de alunos de escola no CE

A anulação valerá apenas para os 639 alunos do ensino médio do Colégio Christus, de Fortaleza, que receberam, dez dias antes do Enem, um caderno com questões idênticas às do exame.

Os estudantes do Christus não precisarão refazer a prova, como desejava o Ministério da Educação (MEC). Em vez disso, suas notas serão recalculadas pela pasta, de acordo com a assessoria de comunicação do TRF-5.

A decisão "fez justiça a mais de 4 milhões de estudantes que não tiveram nenhum envolvimento com o ocorrido em Fortaleza", afirmou o ministro da Educação, Fernando Haddad, em nota.

O pedido de suspensão de liminar foi feito anteontem pela Advocacia-Geral da União. Para o presidente do TRF-5, desembargador Paulo Roberto de Oliveira Lima, sua decisão buscou a solução "mais razoável". Segundo ele, anular apenas as questões dos alunos do Christus não restabeleceria a isonomia porque "eles continuariam a gozar, para o bem ou para o mal, de situação singular (afinal a prova, para os tais, findaria com menos questões)". Neste caso, "a solução não teria a neutralidade desejável, o resultado não seria o mesmo, com e sem a anulação".

Do outro lado, anular as questões para todos os participantes "também não restauraria a igualdade violada". Então nenhuma das soluções teria, segundo ele, "condições de assegurar, em termos absolutos, a neutralidade e a isonomia desejáveis".

Levando em consideração o raciocínio matemático, Lima observou que "a ofensa à neutralidade é proporcional ao número de alunos que tiverem seus resultados alterados". Ele avaliou que a solução proposta pelo MEC alteraria as notas de 639 candidatos, enquanto a solução da Justiça Federal no Ceará implicaria possível alteração nas notas de quase 5 milhões deles.

"A liminar atinge a esfera de interesses de cerca 5 milhões de estudantes, espraiando seus efeitos para o ingresso deles nas várias universidades públicas do País, com repercussão na concessão de bolsas, na obtenção de financiamentos e na orientação de políticas públicas", observou.

Segundo a Polícia Federal, as 13 questões anuladas vazaram somente para alunos do Christus. Mas, para o Ministério Público Federal do Ceará, a responsabilidade do vazamento é do MEC, por isso os alunos não poderiam ser penalizados. Moveu, então, ação civil pública para anular o Enem em todo o País. O juiz federal Luiz Praxedes Vieira optou por anular as questões para todos - o que foi derrubado.

Repercussão. Para o procurador Oscar Costa Filho, do MPF-CE, a decisão de anular as questões apenas para os alunos do Christus não difere muito, em termos jurídicos, de aplicar uma nova prova apenas para esses alunos. Segundo ele, uma categoria de alunos continua sendo discriminada, como se tivesse culpa pelo suposto vazamento.

A direção do Christus vem se manifestando por meio de seu site. Sobre a sentença do TRF-5, informou que analisa a decisão, mas demonstra satisfação com a mudança. "A modificação da liminar mantém o cancelamento das 13 questões para os alunos da escola, não os obrigando a um novo exame e mantendo a competitividade, não lhes causando nenhum prejuízo." O colégio ressalta que a Teoria da Resposta ao Item garante a igualdade de pontuação para a prova, mesmo que o número de questões seja diferente. / COLABOROU CARMEN POMPEU, ESPECIAL PARA O ESTADO