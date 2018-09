Justiça decide manter Fernandinho Beira-Mar no RN A Justiça suspendeu na última sexta-feira a transferência do traficante Fernandinho Beira-Mar do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para Pernambuco. A decisão foi da desembargadora federal Nilcéa Maria Barbosa Maggi, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª Região, em Pernambuco.