Justiça declara ilegal a greve da policia civil de PE

O Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol) deverá ser multado em R$ 20 mil por dia, caso não acate a decisão do desembargador Silvio Beltrão, que atendeu ao pedido do Governo do Estado, através de ação ordinária que tramita na Corte Especial do tribunal.

O mérito ainda será julgado e o sindicato pode recorrer da decisão. O magistrado considerou a greve como "fato grave" que pode gerar "sérios e incalculáveis prejuízos à sociedade".

Pernambuco tem cerca de seis mil policiais. A categoria reivindica reajuste salarial de 65% e melhores condições de trabalho. O salário inicial é de R$ 2,6 mil.