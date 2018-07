Justiça decreta bloqueio de ativos financeiros de Eike Batista até R$1,5 bi A Justiça Federal do Rio de Janeiro decretou nesta terça-feira o bloqueio dos ativos financeiros do empresário Eike Batista no Brasil até o limite de 1,5 bilhão de reais, atendendo parcialmente a pedido do Ministério Público Federal, que o acusa de manipulação do mercado.