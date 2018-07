Justiça decreta ilegal greve da educação em Alagoas

O Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Alagoas (Sinteal) ainda não se manifestou a respeito da decisão da juíza. Os servidores estão em greve há quase um mês, se contar com a primeira paralisação de 15 dias, deflagrada no final de julho. Eles reivindicam reajuste salarial de 15%, a contratação imediata dos aprovados no concurso público de 2005, melhores condições de trabalho e a recuperação do Centro de Pesquisa Aplicadas (Cepa), cujo parque olímpico está abandonado.

Segundo o sindicato, a greve atinge 80% das escolas. O governo do Estado alega que não tem condições de pagar o reajuste, usando como argumento a Lei de Responsabilidade Fiscal - que seria desrespeitada, caso o reajuste fosse liberado. Os demais itens da pauta o governo aceita negociar, como já adiantou o secretário estadual de Educação, Rogério Teófilo. Ele também propõe uma auditoria nas contas da Educação, para mostrar que o governo não tem conceder o reajuste.