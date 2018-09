Justiça decreta interdição de presídio em Porto Alegre A Justiça do Rio Grande do Sul decretou na tarde de hoje a interdição da 1ª galeria do pavilhão D do Presídio Central de Porto Alegre. Permanecem no local os detentos que já se encontram recolhidos, mas fica proibido a entrada de outros presos a partir do dia 1º de novembro.