Justiça decreta prisão de acusado de execução no Rio A Justiça do Rio decretou a prisão temporária por 30 dias de Douglas Idael Pereira Ramos, identificado pela Polícia Civil como sendo o atirador que aparece em um vídeo executando um rapaz com um tiro na cabeça, em plena luz do dia, no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.