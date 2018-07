Justiça decreta prisão de acusados de matar dentista A Justiça de São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista, decretou a prisão preventiva dos três acusados de matar a dentista Cinthya Magaly Moutinho de Souza em 25 de abril. Após receber a denúncia do caso na terça-feira, 14, o juiz da 3ª Vara Criminal de São Bernardo, Edgar de Souza Castro, decretou nessa quarta, 15, a prisão de Jonatas Cassiano Araújo, Thiago de Jesus Pereira e Victor Miguel Souza Silva. Os acusados têm agora dez dias para apresentar defesa.