Justiça decreta prisão de agressor da Paulista

Jonathan chegou a ser intimado a depor em 24 de novembro, mas não compareceu ao 5.° Distrito Policial (Aclimação), onde o caso foi investigado. Na época, seu advogado, Édio Dalla Torre, disse que apresentaria seu cliente no "momento oportuno". Torre não foi encontrado ontem para comentar a decisão da Justiça.

Algumas vítimas acusam o jovem de fazer parte de um grupo que agredia homossexuais. Ele e um dos adolescentes internados na Fundação Casa foram reconhecidos por um operador de viagens que ficou uma semana internado após apanhar na saída de uma casa noturna na Rua Augusta, região central, em março. O operador disse à polícia que foi atingido no rosto oito vezes por Jonathan, que usava um soco inglês.

Em 14 de novembro, o jovem chegou a passar uma noite na carceragem do 2.° Distrito Policial (Bom Retiro) por conta de uma série de quatro agressões. A primeira confusão ocorreu na saída de uma festa na Avenida Ibirapuera, Moema. Um estudante, de 23 anos, fraturou o maxilar após apanhar do grupo. Jonathan e os quatro jovens seguiram para a Avenida Paulista, onde espancaram mais três pessoas. As ações foram filmadas e, em uma delas, um vigia presenciou o crime.

A prisão de Jonathan foi decretada pelo juiz Bruno Ronchetti, da 1.ª Vara do Tribunal do Júri, atendendo a pedido da promotora de Justiça Solange Azevedo Beretta da Silveira. O acusado era instrutor de jiu-jítsu em uma academia da Vila Mariana, zona sul, segundo a polícia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.