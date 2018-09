Justiça decreta prisão de suspeito do caso Mércia

O vigia deixou de ir ao posto depois de o Honda Fit da advogada ser recuperado, no dia 10, na Represa Atibainha, em Nazaré Paulista, interior paulista. Anteontem, um homem que se identificou como Evandro ligou para a família de Mércia e exigiu R$ 10 mil para entregar as luvas supostamente utilizadas pelo criminoso que empurrou o carro para dentro da água. A polícia deverá comparar a voz da gravação com a do suspeito.

A polícia também investiga uma informação de que, em uma conversa com um amigo por telefone, o vigia teria dito que fez uma "grande besteira". Na semana que vem, a polícia convocará Mizael para depôr pela quarta vez. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.