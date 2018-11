Justiça decreta prisão de suspeitos de matar prefeito O Setor de Homicídios - situado em Santana de Parnaíba (Grande SP) - da Delegacia Seccional de Carapicuíba, cidade vizinha, conseguiu no início da madrugada de hoje a prisão temporária dos quatro suspeitos de participação no assassinato do prefeito da cidade paulista de Jandira, Bráz Paschoalin (PSDB). O crime ocorreu na manhã de ontem.