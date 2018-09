Justiça decreta prisão do casal Nardoni A Justiça decretou hoje a prisão preventiva do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, denunciados pelo assassinato da menina Isabella Nardoni, jogada do sexto andar de um prédio em 29 de março, segundo a Globo News. Procurada no início da noite, a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) disse que ainda não tinha informações sobre a decisão.