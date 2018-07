Justiça decreta sequestro de imóveis de Aref

Os imóveis são avaliados em cerca de R$ 50 milhões, enquanto a renda do ex-diretor era de cerca de R$ 20 mil mensais. Segundo a Promotoria, há indícios de que os imóveis tenham sido recebidos em troca de favorecimentos a construtoras que protocolavam pedidos na Secretaria de Habitação, pasta à qual o Aprov é subordinado. Aref nega e diz que todos os seus bens foram adquiridos licitamente, com dinheiro de aplicações e de uma empresa que explora estacionamentos na capital.

O magistrado que julgou a ação, da 2.ª Vara da Fazenda Pública, deferiu apenas parcialmente o pedido do MPE. Os promotores que investigam o caso queriam que todos os bens móveis e imóveis de Aref e de seus familiares próximos (mulher e dois filhos) fossem bloqueados, com exceção da aposentadoria e dos salários.

A Justiça, porém, decidiu fazer o sequestro apenas dos imóveis suspeitos registrados no nome do investigado e da sua empresa SB4 Patrimonial. O processo corre em segredo de Justiça. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo