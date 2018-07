Justiça denuncia 31 acusados de contrabando

A quadrilha operava um grande esquema de exploração de caça-níqueis, contrabando e lavagem de dinheiro, tanto pela compra de imóveis como por meio da importação ilegal de carros usados (contrabando), vendidos em uma concessionária que funcionava como braço financeiro da organização.

A quadrilha foi desarticulada na operação Black Ops, deflagrada pela Polícia Federal no último dia 7. As denúncias foram oferecidas por cinco procuradores da República perante a 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.