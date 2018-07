Justiça derruba veto a cobrança de pedágio em SP O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP)suspendeu a liminar concedida pela Justiça de Conchas (SP), que impedia a concessionária Rodovias do Tietê de cobrar tarifas de pedágio em nove praças ao longo de 400 quilômetros de rodovias do Corredor Marechal Rondon Leste.