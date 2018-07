Justiça determina fim da greve de rodoviários em BH

Os rodoviários, que entraram em greve e tumultuaram a capital mineira em fevereiro, cruzaram os braços novamente nesta madrugada. Dessa vez, porém, a adesão foi menor. Com um número menor de ônibus em circulação, os trabalhadores tiveram dificuldade para chegar ao emprego. Houve quem gastou duas horas mais que o habitual para conseguir ir de casa ao trabalho.

Na região do Barreiro, apenas 10% das carros das 27 linhas que passam pela região estavam em operação. No São Gabriel, outro bairro prejudicado, 40% dos coletivos que circulam na região ficaram nas garagens. De acordo com informações do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, 90% das linhas trabalharam com menos funcionários do que o normal.

Até o fim da tarde, a Polícia Militar registrou depredação de 15 ônibus. Mas, ao contrário do que ocorreu em fevereiro, não foi preciso providenciar escolta policial para garantir o trabalho dos motoristas que não aderiram à greve. O sindicato dos taxistas de Belo Horizonte informou que a demanda por táxis cresceu hoje 35% na comparação com a média de movimento das segundas-feiras.

Os rodoviários reivindicavam, em fevereiro, um reajuste de 37% no valor dos salários, além de melhorias nas condições de trabalho, como redução da jornada diária. A categoria já baixo o pedido de reajuste para 12% mas ainda não conseguiu fechar acordo com as empresas.