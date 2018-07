Justiça determina prisão de líder do MST no Pontal O Tribunal de Justiça de São Paulo negou pedido de liminar e confirmou o mandado de prisão preventiva de José Aparecido Maia, o Cido Maia, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Pontal do Paranapanema. Maia teve a prisão preventiva decretada pela Justiça em primeira instância em abril por liderar ao menos 15 invasões à fazenda São Luiz, em Presidente Bernardes, mas recorreu ao TJ com pedido de liminar em habeas corpus. Durante as invasões, o grupo liderado por Maia teria depredado e furtado o patrimônio da propriedade, por isso, o líder do MST responde a processo por formação de quadrilha, esbulho e furto qualificado. Com a decisão do TJ, Maia passa a ser considerado foragido pela Justiça e pode ser preso a qualquer momento.