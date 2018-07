Justiça determina que Lindemberg vá a júri popular

O júri já estava marcado para fevereiro deste ano, mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de novembro de 2010, anulou a fase de instrução e o processo teve de voltar à fase inicial. Com a determinação, todo o trabalho feito pela Justiça paulista teve de ser refeito. Desde então, foram ouvidas cinco testemunhas de acusação e onze de defesa. Lindemberg foi submetido a novo interrogatório. O réu, porém, não quis se pronunciar no depoimento no Fórum de Tremembé, em junho deste ano.

Em sua decisão, a juíza responsável pelo caso recomendou que Lindemberg seja mantido na prisão onde atualmente se encontra. O julgamento ainda não tem data determinada e cabe recurso da decisão.