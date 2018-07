Justiça determina que MEC mostre redação do Enem a todos os candidatos

A decisão foi do juiz federal da 1.ª Vara do Ceará, Luís Praxedes Vieira da Silva. O texto da decisão pede que o governo seja intimado com urgência.

O juiz afirma que os candidatos sofreram "cerceamento de defesa por não terem tido acesso aos documentos". Para o magistrado, isso configura "ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório".

A decisão argumenta que "o fundado receio de dano irreparável é evidente, tendo em vista o prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu)." O sistema fechou na quinta-feira e o resultado saiu na sexta.

Para o procurador da República no Ceará Oscar Costa Filho, autor da ação civil pública, a decisão foi tomada com base no direito à informação dos candidatos.

"Pela primeira vez, estamos abrindo essa caixa-preta e vamos ver qual o resultado disso. As denúncias sobre a falta de critério de correção são generalizadas", afirma.

Segundo Costa Filho, existe a possibilidade de que o Sisu seja reaberto - tudo depende das consequências que a apresentação das cópias das provas e dos espelhos de correção aos candidatos vão gerar. "Os efeitos dessa decisão são imprevisíveis", diz.

O MEC afirma que vai recorrer da decisão e reitera que não tem condições técnicas de conceder vistas das provas de redação para todos os candidatos da edição 2011 do Enem.

Histórico. No dia 10, o MPF-CE havia pedido ao MEC que mostrasse a todos os estudantes que assim desejarem a correção da redação do Enem. A Justiça Federal do Ceará deu cinco dias para que o Inep se manifestasse.

Na segunda-feira, dia em que o prazo foi encerrado, a Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou a defesa do governo federal, baseada em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em agosto passado com o Ministério Público Federal e homologado pela Justiça Federal antes da realização do exame.

No TAC, o Inep firma o compromisso de dar vista das provas a todos os inscritos no Enem apenas a partir deste ano.

Na semana passada, a Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro também entrou com pedido semelhante na Justiça Federal do Estado. A decisão do juiz pode sair a qualquer momento.