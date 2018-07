Justiça determina que MST desocupe prédio da Fazenda A oficial de Justiça Rosângela Barbosa foi ao prédio do Ministério da Fazenda, na tarde de hoje, para entregar aos manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) um ofício com ordem de reintegração de posse. Os militantes do movimento devem deixar, imediatamente, o saguão do prédio, que está ocupado desde o início da manhã. Segundo ela, a ordem foi expedida pelo juiz federal substitutivo da 1ª Vara, Alaor Piacini. O ofício só será divulgado após a entrega ao MST.