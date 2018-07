A audiência começou por volta das 16 horas no Fórum de Jundiaí. Compareceram à reunião os pais da criança, acompanhados do advogado, e um representante da Promotoria. A mãe perdeu a guarda da criança na segunda-feira, depois que a Justiça recebeu uma denúncia anônima sobre o caso. Segundo a Vara da Infância e da Juventude, a família do bebê terá acompanhamento social e psicológico.