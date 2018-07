Justiça devolve passaporte a ex-deputado Carli Filho O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) reconsiderou hoje a decisão de proibir o ex-deputado estadual Carli Filho de sair do Brasil. Dessa forma, o político, acusado de duplo homicídio, poderá ter seu passaporte de volta. A decisão foi tomada pela 1ª Câmara Criminal do TJ-PR. Carli Filho é acusado de causar um acidente em Curitiba, em maio de 2009, que matou os jovens Gilmar Rafael Yared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 20 anos. O ex-deputado confessou que havia tomado vinho antes de dirigir. Segundo laudo do Instituto de Criminalística (IC), ele estava a uma velocidade entre 161 km/h e 173 km/h. O político também estava com a carteira suspensa, com mais de 130 pontos.