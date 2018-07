Justiça discute se Elize Matsunaga vai a júri popular A Justiça começou a decidir nesta quarta-feira se Elize Matsunaga, de 38 anos, autora confessa da morte do marido, Marcos Kitano Matsunaga, será julgada por um tribunal do júri. O juiz Adilson Paukoski Simoni, da 5ª Vara do Júri, marcou uma audiência para ouvir dez testemunhas do caso, informou a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).