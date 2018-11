Justiça diz que pedreiro teve avaliação psicológica

Silva foi preso no final de semana sob a suspeita de envolvimento com o assassinato de seis meninos na cidade goiana de Luziânia. De acordo com a nota divulgada no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o suspeito recebeu acompanhamento psicológico e psiquiátrico antes de receber o benefício da progressão de regime.

De acordo com a Vara, um relatório psicológico informou que ele sempre se apresentou com polidez e coerência de pensamento e demonstrou crítica sobre os comportamentos a ele atribuídos. O relatório psiquiátrico teria comunicado, segundo a vara, que ele "não demonstra possuir doença mental, nem necessitar de medicação controlada e que a continuidade de atendimento psicológico fica condicionada à avaliação de tal necessidade por parte do psicólogo do sistema prisional."

A nota sustenta que a Vara não praticou nenhuma ilegalidade. "Mas, infelizmente, não há como antever que certos condenados agraciados com benefícios externos ou a progressão para o regime menos rigoroso irão cometer atos tão graves como os noticiados recentemente pela mídia, e a atitude do sentenciado acima nominado não deve resultar em prejuízo para as centenas de condenados que cumprem regularmente a sua punição", conclui a Vara na nota.