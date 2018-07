Justiça do MT rejeita ação contra transexual

A mulher alegou danos morais porque, segundo ela, a empresa obrigava que ela dividisse o vestiário com um homossexual. A juíza do trabalho em Alta Floresta, Claudia Servilha, negou o pedido. Na ação, a mulher afirmava que "uma pessoa do sexo masculino, com nome feminino, utilizava o vestiário das mulheres".

Na ação, a mulher alegou que se sentia "violada em sua privacidade" e constrangida por ter de se despir no mesmo ambiente do homossexual. A empresa, em sua defesa, afirmou que estava cumprindo as normas e que a reclamante estava cometendo crime de discriminação.

Na sentença, a juíza observa que norma do Ministério do Trabalho prevê a separação de vestiários apenas por sexo e, para decidir o caso, levou em consideração os princípios gerais do Direito, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e especificamente nas resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estado Americanos (OEA) sobre orientação sexual e identidade de gênero.

A magistrada entendeu que não seria razoável que um trabalhador transgênero, com sentimentos e aparência femininos, fosse obrigado a utilizar vestiário masculino. Ela ressaltou ainda que obrigá-lo a utilizar um vestiário particular, específico, seria também reafirmar o preconceito. Salientou também que as operárias não eram obrigadas a se despir totalmente e as roupas íntimas se assemelham em geral às de banho, usadas em praias e piscina. Por fim, a juíza considerou que "eventual desconforto da reclamante, advindo de convicções sociais e religiosas, não podem configurar dano moral".

O presidente da Associação Brasileira de Gays e Lésbicas (ABGL) em Mato Grosso, Clóvis Arantes, declarou que foi surpreendido positivamente pela decisão. "É um ganho para a humanidade. É quebrar tabu e paradigmas enormes", destacou.