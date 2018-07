Justiça do PR ainda negocia fim de rebelião em Cascavel A rebelião no Presídio Estadual de Cascavel, no Oeste do Paraná, que já deixou quatro mortos - sendo dois decapitados - e que dura 30 horas, deve continuar. Desde as oito horas desta segunda-feira, 25, um grupo da Polícia Militar do Paraná, acompanhado do diretor-geral do Departamento de Execução Penal (Depen), Cezinando Paredes, tenta negociar com os líderes o final do motim. Também estão envolvidos na negociação representantes da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju) e da Ordem dos Advogados do Brasil.